Уничтоженный под Желобком командир разведгруппы Щерба получил оружие из России - волонтеры (фото)

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был уничтожен командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щерба, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев, говорится на сайте волонтеров InformNapalm.

Проанализировав фотографии оружия российской разведгруппы, волонтеры установили, что снайперская винтовка уничтоженного командира Щербы Александра Александровича изготовлена в РФ после 2000-го года.

"Такие выводы мы сделали на основании сверки серийного номера винтовки 0061272 с данными, размещенными на российском специализированном форуме guns.ru", - говорится в сообщении InformNapalm.

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На сайте имеется запись о том что, СВД (7.62-мм снайперская винтовка Драгунова) под номером 0061147 была изготовлена в 2000 году. Последние три цифры серийного номера винтовки Щербы говорят о том, что его винтовка была выпущена позднее, чем указанная на сайте. Стоит так же обратить внимание на новый обвес винтовки: пластиковое цевье и новый пластиковый приклад. По данным из открытых источников, в таком обвесе винтовки стали производить с 1998-1999-хх годов.

Фактов экспорта в Украину российских снайперских винтовок СВД в "пластике", выпущенных после 2000 года не имеется, отметили волонтеры. Кроме того, продолжили они, "откопать в шахте Донбасса" или заполучить ее в виде трофея во время боевых действий с подразделениями ВСУ невозможно.

Ранее СМИ сообщили, что идентифицированы личности боевиков и российских военных, взятых в плен и уничтоженных 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области.