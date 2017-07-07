Идентифицированы боевики и военные РФ, плененные и уничтоженные под Желобком (фото)

Идентифицированы личности боевиков и российских военных, взятых в плен и уничтоженных 24 июня 2017 года в районе села Желобок Луганской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию источников в контрразведке СБУ.

Около 11:30 24.06.2017 года во время проведения доразведки определенного района совместными действиями разведывательного взвода 20 омпб и группы 8-го полка специального назначения была обнаружена группа НВФ в количестве 6 человек.

4 боевика были взяты в плен:

- солдат Агеев Виктор Александрович, 15.09.1995 г.р., пулеметчик разведывательной роты 4 омсбр, гражданин Росии, проживает в г. Космитау, ул. Советская 12;

- солдат Гладков Даниил Владимирович, 01.08.1988 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк ул. Велисова 16/159;

- сержант Стоянов Андрей Борисович, 22.06.1974 г.р., сапер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл. г. Северодонецк пр-т Химиков 44а / 97;

- солдат Венгер Богдан Валерьевич, 24.10. 1996 г.р., снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживает Луганская обл., г. Алчевск ул. Херсонская 16/1.

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2 боевика отказались сдаваться в плен и оказали сопротивление. Они были уничтожены на месте.

Уничтоженные боевики:

- капитан Щерба Александр Александрович, 10.07.1978 г.р., старший группы, разведывательная рота 4 омсбр,, гражданин России, проживал в г. Киров (предположительно кадровый офицер);

- Суконин Александр, 18 лет, снайпер разведывательной роты 4 омсбр, проживал в г. Ровеньки Луганской области.

Во время задержания пленных изъято оружие: ПКМ - 2 ед., СВД -2 ед., АК-74 - 2 ед., РПГ-26 - 1 ед.