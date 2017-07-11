Боевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, есть разрушения

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НЗФ ОРДО мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения сторон, несмотря на объявленное перемирие в период сбора урожая. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что в ночь с 10 на 11 июля, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта.

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«В результате обстрела повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. По улице Прокофьева, по словам хозяев дома, в результате попадания боеприпасов возникло кратковременное возгорание здания. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет», - отметили в СЦКК.

Украинская сторона осуждает действия боевиков по обстрелам населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Как известно, ранее боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское.