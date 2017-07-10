ИС: на Донбассе активизировался спецназ российского ГРУ

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», наблюдается резкая активизация на отдельных участках диверсионных и разведывательных групп противника, в том числе штатных ДРГ спецназа ГРУ ГШ ВС РФ.

Судя по всему, сразу на нескольких участках командование оккупантов «обкатывает» «свежие» ДРГ из военнослужащих частей и подразделений СпН ВС РФ, особенно активно – на приморском направлении и вдоль р.Северский Донец.

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«Применение таких ДРГ – «традиционно» с соблюдением всех мер маскировки и дезинформации: военнослужащие ВС РФ переодеты в «сборную» военную форму (иногда носят «знаки различия» формирований «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР», бывают проколы – нашиваются нашивки и шевроны уже расформированных или уничтоженных формирований), контакты с местным населением и представителями других оккупационных формирований сведены к минимуму, организованы автономные системы материально-технического снабжения», – говорится в сообщении ИС.