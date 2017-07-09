Контрразведка СБУ задержала друга "Моторолы", "Гиви" и Захарченко - журналист (фото)

Контрразведка СБУ провела спецоперацию и задержала друга "Моторолы", "Гиви" и Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал это трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский", - говорится в его сообщении.

Журналист рассказал, что после перехода границы с Приднестровьем Валерий Войтенко должен был "превратиться" в настоящего российского полковника Валерия Гратова, бывшего начальника личной охраны президента непризнанной ПМР, действующего инструктора донбасских боевиков, близкого друга "Гиви" и "Моторолы".

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"Контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий "Саныч". Известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие – он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. На Донбассе. На стороне боевиков", - отметил Цаплиенко.

Он рассказал, что Гратов - российский офицер-десантник, семь лет подряд охранявший лидера непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, после чего перебрался в Москву. А с 2014 года он - на Донбассе.

Когда контрразведчики задержали его, российский полковник начал утверждать, что он "медали юбилейные раздавал, и всё".

Также журналист опубликовал выдержки из инструкции, которую полковник Гратов передал из Москвы в Донецк еще в начале 2014-го.

"Он был одним из тех, кого послали сюда разжигать эту войну. Сначала коктейлями Молотова. Потом чем-то потяжелее и помощнее. Летом 2015-го Гратова снимали на блок-посту, перед которым был установлен плакат: "Укропы, добро пожаловать в ад!", - подчеркнул Цаплиенко.

Кроме того, Гратов находился под Иловайском во время прямого российского вторжения на территорию Украины.

"В его портфолио масса фотографий со знаменитыми донбасскими мясниками. Живыми и мертвыми. Гратов с "Моторолой". Гратов с "Гиви". Гратов с Мозговым… С Безлером… С Захарченко… В галерее "Саныча" есть и полоумный Басурин, и хитроватый Пургин", - говорится в сообщении журналиста.

Ранее в Сети сообщили, что так называемый "атаман Всевеликого Войска Донского" Николай Козицын, воевавший на стороне террористов "ЛНР", умер в России от рака мозга.