Хуг: из-за неотведенного вооружения обострение ситуации на Донбассе может произойти в любой момент

18:14, 07 июля 2017
Война
1892 0

Это обострение станет еще серьезнее, если не будет отведено тяжелое вооружение.

По словам Тымчука, Украина не нуждается в летальном вооружении / фото УНИАН

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что обострение ситуации в Донбассе может произойти в любой момент из-за неотведенного вооружения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

Читайте такжеУровень насилия на Донбассе за прошедшую неделю вырос на 25% - ОБСЕ"Одно известно наверняка - что серьезное обострение имеет высокую вероятность, если не будет отведено тяжелое вооружение, если не будут разведены позиции сторон, если будет продолжаться дальнейшее накопление сил", - сказал Хуг.

Также он сказал, что многие могут его обвинить в преувеличении опасности.

"Я искренне надеюсь, что они правы. Никто не хочет видеть роста уровня насилия, еще больше смертей и разрушений. Однако, самими надеждами решить конфликт невозможно. Мы не можем позволить себе игнорировать угрожающие сигналы", -добавил Хуг.

Он подчеркнул, что ситуация, которая наблюдалась на прошлой неделе в Попасной, Светлодарске и Ясиноватой, доказала, что обострение может начаться в любой момент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ситуация Донбассе Хуг#отвод вооружения Донбассе