В Украине будут заочно судить российского неонациста Мильчакова, причастного к убийству около 40 бойцов АТО

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению гражданина Российской Федерации Алексея Мильчакова, причастного к убийству около 40 украинских военнослужащих.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратурой было закончено специальное досудебное расследование по уголовному производству по обвинению Мильчакова, участника неонацистских движений, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, находящегося в розыске.

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Обвинительный акт направлен в суд для "заочного" рассмотрения.

Досудебным расследованием установлено, что Мильчаков с июня 2014 года по август 2015 года в составе созданного им незаконного вооруженного формирования, так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен" участвовал в деятельности террористической организации "ЛНР", способствовал ведению агрессивной войны против Украины и изменению ее границ в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Кроме того, в результате преступных действий Мильчакова, а именно устроенной им засады 5 сентября 2014 года недалеко от поселка Приветное Славяносербского района Луганской области, погибли около 40 военнослужащих батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В прокуратуре отметили, что, согласно украинскому законодательству, Мильчакову грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в Норвегии задержали российского неонациста Яна Петровского, который также принимал участие в совершении преступлений в составе ДШРГ Мильчакова.

По данным СМИ, группировка "Бэтмен", в составе которой воевали Петровский и Мильчаков, была объявлена людьми Игоря Плотницкого "бандой мародеров и убийц", а ее лидер Александр "Бэтмен" Беднов был убит 1 января 2015 года боевиками, которые назвались "Генеральной прокуратурой ЛНР".