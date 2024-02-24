В частности, уничтожен склад боеприпасов и два РЛС ЗРК "Бук-М3".

Авиация Сил обороны Украины за сутки ударила по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитных ракетных комплексах (ЗРК) российских войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также сообщается, что украинские ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, пункт управления, три артиллерийских средства, склад боеприпасов и два РЛС ЗРК "Бук-М3" россиян.

Тем временем российские войска нанесли десять ракетных и 93 авиационных удара, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине на утро 24 февраля 2024-го предварительно составляют 409 010 человек личного состава. За сутки украинские защитники уничтожили еще 770 оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 6534, боевых бронированных машин - 12425, артиллерийских систем - 9952, РСЗО - 999, средств ПВО - 684, самолетов - 340, вертолетов - 325.

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