Украинская армия уточнила, насколько результативно отработали ночью силы ПВО.

Украина уничтожила две ракеты Х-59, но пропустила "Искандеры" России во время воздушной атаки оккупантов в ночь на 24 февраля.

Об этом утром заявили Воздушные силы ВС Украины. Там уточнили, что россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12-ю ударными дронами "Шахед".

"В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей", - отметили в ВСУ.

Как сообщили Силы обороны юга Украины, БпЛА типа "Shahed-131/136", направленные из акватории Черного моря, осуществляли сложное маневрирование над прибрежными населенными пунктами и вглубь страны, в центральные регионы.

Подразделениями противовоздушной обороны в нашей операционной зоне было сбито 12 дронов-камикадзе: 2 над Николаевщиной, по 5 над Кировоградщиной и Одесщиной.

"Один из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвал разрушение и возгорание в типичном одесском дворике. И хотя пожар оперативно ликвидирован, одна из квартир разрушена полностью. Там погиб хозяин, его жену спасателям удалось достать из-под завалов, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двух жительниц соседней квартиры доставили в больницу с ожогами и другими травмами", - рассказали военные.

Отмечается, что параллельно с дронами враг применил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Азовского моря. Две ракеты уничтожены силами ПВО на Кировоградщине и Николаевщине.

"Судьба самолета выясняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате вражеской атаки возникло разрушение одноэтажного здания с последующим возгоранием.

"Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. На месте происшествия пострадали 3 человека, одного деблокировали из-под завалов, они в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение. Также из-под завалов изъято тело погибшего лица", - добавили в главке.

На месте работали психологи, развернут пункт обогрева. От ГСЧС привлекались 9 единиц техники и 41 спасатель.

Дроновый удар по Одессе

Российская армия поздно вечером 23 февраля снова атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела зафиксировано разрушение с возгоранием жилого дома. Трое раненых в тяжелом состоянии. Женщина 1962 г. р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г. р. также получила тяжелый ожог на 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% и переломы конечностей. На месте происшествия погиб мужчина.

В горсовете Одессы заявили, что в результате атаки разрушен одноэтажный жилой дом в Приморском районе.

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