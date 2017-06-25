В Чехии впервые судят участника боев на Донбассе

Чешские судебные органы впервые начали рассмотрение дела по обвинению в адрес чешского гражданина в участии в боях на территории Украины на стороне сепаратистов, пишет Радио Свобода.

Первым о чехе, который вошел в ряды ЛДНР и участвовал в боевых действиях на Донбассе, сообщил в материале в чешском еженедельнике Respekt известный чешский журналист-расследователь Ондржей Кундра.

"Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил на Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к "военным" акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду", - сообщил Кундра.

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По мнению журналиста, на Донбассе воюет гораздо больше чехов и словаков.

"Каково это количество, точно неизвестно. Сегодня говорят о десятках чехов и словаков. Мне известно, что полиция занимается другими делами – об участии чехов в боях, а не только делом этого первого чеха, которому предъявили обвинение", - сказал он.

Как сообщил представитель Министерства обороны Чешской Республики Петр Медек, "граждане Чешской Республики могут служить в армии иностранного государства только с согласия главнокомандующего вооруженных сил, им является президент республики", однако это не касается армий стран-членов НАТО.

"Если же говорить о так называемой луганской или донецкой "республиках", то речь не идет об официальной армии конкретной страны, а о вооруженной единице, то есть это решалось бы в соответствии со статьями Уголовного кодекса", - сказал он.

Как отметил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, дипломатической миссии известно об участии чехов в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Представитель краевой прокуратуры города Градец Кралове, где рассматривается дело, Павел Бужга подтвердил, что суд занимается этим делом.

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"Могу подтвердить, что краевой суд этим занимается, однако в соответствии с решением представителя прокуратуры, на это дело наложено информационное эмбарго. Это означает, что больше информации, касающейся этого дела, его продолжительности, хода расследования и правового статуса предоставляться не будет вплоть до снятия эмбарго", - сказал он.

Как отметил Бужга, сегодня пока нельзя точно определить, когда будет оглашен приговор. Рассмотрение дела в суде может продолжаться несколько месяцев.