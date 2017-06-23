Боевики снова не пропускают наблюдателей ОБСЕ из-за "приказа" своих главарей

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что боевики снова не пропускают наблюдателей по соответствующему "приказу" своих главарей.

Об этом говорится в отчете миссии.

"На блокпосту вблизи автобусной остановки в микрорайоне «Трудовские» в Петровском районе подконтрольного «ДНР» Донецка (20 км юго-западнее Донецка) член «ДНР» заявил, что они получили от своего командира приказ не пропускать патрули миссии дальше на территорию микрорайона", - говорится в отчете.

"Присутствующий там российский офицер при СЦКК не смог урегулировать ситуацию и сообщил наблюдателям, что в этом районе есть снайперы Вооруженных сил Украины. Позже представитель Российской Федерации при СЦКК выразил сожаление, что произошел этот инцидент", - сообщили в миссии.

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Также наблюдатели рассказали о случаях задержания их патрулей на оккупированных территориях.

"На блокпосту, расположенном на автодороге Н15 вблизи комбината «Каргилл» в подконтрольном «ДНР» пос. Кременец (16 км юго-западнее Донецка), вооруженные члены «ДНР» задержали патруль СММ на 53 минуты", - говорится в отчете.

В частности, говорится, что "на протяжении всего этого периода один вооруженный член «ДНР», очевидно, осуществлял видеозапись автомобилей и наблюдателей Миссии на свой мобильный телефон".

"Команду СММ пропустили через блокпост в направлении Петровского района подконтрольного «ДНР» Донецка только в сопровождении троих членов «ДНР», которые ехали на гражданском автомобиле. По крайней мере один из них был вооружен. Миссия сообщила об этом СЦКК", - сообщили в СММ.

Отдельно отмечается, что "вооруженные члены «ДНР» на 20 минут задержали патруль СММ на блокпосту «ДНР», расположенном примерно в 500 м на запад от подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км на северо-восток от Мариуполя), заявляя, что они не могут воспользоваться стационарными телефонами, чтобы связаться со своим «руководством»". Однако, как говорится в отчете, через 20 минут патрулю миссии разрешили проехать.

В то же время, боевики не пропустили наблюдателей вблизи села Долгое.

"Трое вооруженных членов «ЛНР» на блокпосту вблизи подконтрольного «ЛНР» с. Долгое (22 км северо-западнее Луганска) не пропустили патруль миссии в село, по их словам, из-за обстрела в этом районе. Наблюдатели сообщили об этом СЦКК. После вмешательства Совместного центра и еще через 60 минут ожидания патрулю СММ разрешили проехать дальше", - заявили в миссии.