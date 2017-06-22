В зоне АТО в результате боевых действий один украинский военный получил ранения

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, сегодня российско-террористические бандформирования 10 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, один раз - из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Читайте такжеВСУ уничтожили опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге - волонтер (видео)На Приморском направлении захватчики еще до рассвета обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Лебединского оккупанты били из вооружения БМП и зенитной установки. Кроме того, уже во второй половине дня противник вновь совершил обстрел опорных пунктов ВСУ у Широкино из минометов калибра 120 мм.

На Донецком направлении боевики сегодня сосредоточили свой огонь северо-восточнее Авдеевки - у поселка Каменка. Оккупанты, в частности, неоднократно открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров и БМП. Там же украинских воинов несколько раз пытался поразить вражеский снайпер.

На Луганском направлении оккупанты чаще всего нарушали режим тишины. Еще на рассвете противник выпустил несколько 82-мм мин по украинским опорным пунктам вблизи Счастья. Там же, а также в районе Крымского и Лобачева, наемники применяли против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных модификаций. Кроме того, у села Желтое звучали выстрелы из стрелкового оружия.