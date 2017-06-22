Боевики снова обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина

Сегодня около 11.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков снова попали жилые кварталы города. Ранена местная жительница.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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Несколько боеприпасов попали в жилой дом в Садовом переулке. В результате обстрела повреждено здание и ранена 43-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с диагнозом «осколочные ранения правого предплечья и левого бедра». Врачи констатируют, что она находится в состоянии средней тяжести.

В Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других пострадавших и разрушениях зданий уточняется.

В штабе АТО отмечают, что такие действия руководства боевиков свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей.