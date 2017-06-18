День в зоне АТО: боевики 19 раз применяли оружие против украинских воинов

Сегодня на Донбассе российско-террористические войска 19 раз применяли оружие против украинских воинов, 5 обстрелов было осуществлено с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Приморском направлении сегодня зафиксировано более половины всех вражеских вооруженных провокаций. Еще на рассвете боевики выпустили по 5 мин калибра 120 мм в сторону позиций Вооруженных сил Украины вблизи Павлополя и Чермалыка. В этих же районах, а также вблизи Широкино, Водяного и Талаковки незаконные вооруженные формирования неоднократно открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты еще ночью обстреляли из крупнокалиберных пулеметов один из опорных пунктов сил АТО в пригороде Авдеевки. Впоследствии противник дважды открывал огонь по укреплениям украинских воинов вблизи Каменки из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. После обеда под вражеский огонь попали позиции ВСУ, расположенные на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге. Там бандиты применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении зафиксировано три факта нарушения пророссийскими бандформированиями режима тишины. В частности, около 15.00 боевики накрыли украинских воинов неподалеку Крымского почти десятком мин из 120-мм минометов. Еще раньше захватчики били из станкового противотанкового гранатомета в районе Катериновки, а у Новоалександровки вели огонь из стрелкового оружия.