Полторак напомнил о планах России захватить Украину

Россия не отказывается от планов нападения на Украину, напомнил министр обороны Степан Полторак.

"Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну", - сказал он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им.И.Черняховского в Киеве, передает ZN.UA.

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Полторак отметил, что в этих условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию.

"Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения", - сказал глава Минобороны.

По его словам, лишь в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.