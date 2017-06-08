Отправили к "Гиви" и "Мотороле": волонтеры сообщили о десятках ликвидированных боевиков на Донбассе (видео)

Третий день подряд продолжаются ожесточенные бои неподалеку Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

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Группы боевиков батальона "Сомали" и "Спарта" под прикрытием артиллерии и двух танков безуспешно штурмуют позиции ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка.

"Ребята отчитываются, что к своим бывшим командирам ("Гиви" и "Моторолы" - УНИАН.) отправились скоростным лифтом почти два десятка террористов", - рассказали они о последствиях обострения ситуации на Донбассе.

По их информации, сейчас подтверждено уже 19 раненых среди ВСУ, из них 7 в крайне тяжелом состоянии. Двое защитников погибли, один из них - офицер.

"Судя по видео, которое прислали ребята, противник продолжает стягивать боеприпасы на свои передовые позиции", - отметили в "Вернись живым".