Волонтеры сообщают об обострении ситуации в АТО на Луганском направлении
В сторону ВСУ прилетало все, начиная от пуль 5.45 калибра, заканчивая реактивными системами «Град».
Прошедшие двое суток на передовой стали самыми сложными для наших ребят за последние несколько недель. Об этом сообщают волонтеры “Вернись живым” на странице фонда в ФБ.
По их словам, террористы не жалея боеприпасов били почти по всем направлениям. В сторону ВСУ прилетало все, начиная от пуль 5.45 калибра, заканчивая реактивными системами «Град».
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“Самым жарким участком фронта стала Луганская область. В течение двух суток ополченцы непрерывно били по нашим передовым позициям, а также населенным пунктам Попасная, Крымское, Троицкое, Новотроицкое, Новотошковка, Трехизбенка”, - отмечают они.
На азовском побережье, отмечают в “Вернись живым”, вчера было относительно тихо: “Пока классные пацаны из ОБСЕ не уехали "спать". Утром ракеты приземлялись неподалеку Чермалика, а на вечер между Широкино и Лебединским”.
Также в фонде отмечают, что уже третий день подряд продолжаются ожесточенные бои и неподалеку Авдеевки. Группы боевиков батальона "Сомали" и "Спарта", под прикрытием артиллерии и двух танков безуспешно штурмуют наши позиции в районе населенного пункта Крутая Балка.
“Ребята отчитываются, что к своим бывшим командирам отправились "скоростным лифтом" почти два десятка террористов. Кстати! ОБСЕ на этом участке фронта видели всего несколько минут”, - сообщают в волонтерской организации.
С нашей стороны на данный момент, по словам волонтеров, подтверждено уже 19 раненых, из них семеро в крайне тяжелом состоянии. К большому сожалению, двое защитников погибли, один из них офицер.