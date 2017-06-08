Волонтеры сообщают об обострении ситуации в АТО на Луганском направлении

Прошедшие двое суток на передовой стали самыми сложными для наших ребят за последние несколько недель. Об этом сообщают волонтеры “Вернись живым” на странице фонда в ФБ.

По их словам, террористы не жалея боеприпасов били почти по всем направлениям. В сторону ВСУ прилетало все, начиная от пуль 5.45 калибра, заканчивая реактивными системами «Град».

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“Самым жарким участком фронта стала Луганская область. В течение двух суток ополченцы непрерывно били по нашим передовым позициям, а также населенным пунктам Попасная, Крымское, Троицкое, Новотроицкое, Новотошковка, Трехизбенка”, - отмечают они.

На азовском побережье, отмечают в “Вернись живым”, вчера было относительно тихо: “Пока классные пацаны из ОБСЕ не уехали "спать". Утром ракеты приземлялись неподалеку Чермалика, а на вечер между Широкино и Лебединским”.

Также в фонде отмечают, что уже третий день подряд продолжаются ожесточенные бои и неподалеку Авдеевки. Группы боевиков батальона "Сомали" и "Спарта", под прикрытием артиллерии и двух танков безуспешно штурмуют наши позиции в районе населенного пункта Крутая Балка.

“Ребята отчитываются, что к своим бывшим командирам отправились "скоростным лифтом" почти два десятка террористов. Кстати! ОБСЕ на этом участке фронта видели всего несколько минут”, - сообщают в волонтерской организации.

С нашей стороны на данный момент, по словам волонтеров, подтверждено уже 19 раненых, из них семеро в крайне тяжелом состоянии. К большому сожалению, двое защитников погибли, один из них офицер.