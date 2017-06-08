Интенсивность боев на Донбассе превысила показатели во время зимних боев за Авдеевку - МОУ

Боевики на Донбассе за минувшие сутки выпустили в сторону сил АТО около 900 мин, более 130 артиллерийских снарядов, 25 снарядов из танка, а также четверть боекомплекта реактивной системы «Град».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«Минувшие сутки характеризуются дальнейшим обострением обстановки на линии боевого соприкосновения, значительно возросло количество случаев применения противником тяжелого оружия», - сказал он.

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По словам Мотузяника, «согласно подсчетам Генштаба Вооруженных сил Украины, бандформирования за минувшие сутки выпустили в сторону сил АТО около 900 мин, более 130 артиллерийских снарядов, 25 снарядов из танка, а также четверть боекомплекта реактивной системы «Град».

«Больше половины всех минометных и артиллерийских обстрелов со стороны врага произошли именно в районе Бахмутской трассы (в Луганской области). Наблюдающаяся сейчас интенсивность боевых действий уже превысила аналогичные показатели в январе-феврале 2017 во время боев за Авдеевку», - подчеркнул пресс-секретарь Минобороны по АТО.