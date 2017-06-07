Россия сознательно проводит государственное рейдерство предприятий на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия сознательно проводит государственное рейдерство украинских предприятий на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом в Киеве.

Читайте такжеРоссийские офицеры обучают террористов сбивать беспилотники ОБСЕ – разведкаПо словам Климкина, он обсудил с Курцом, что ОБСЕ может дополнительно сделать для достижения реального прекращения огня и безопасности на Донбассе, а также, как можно повлиять на освобождение заложников.

Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что обсудил с Курцом совместную работу над укреплением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"К большому сожалению, из-за сознательных действий России ситуация сейчас выглядит намного сложнее, чем в начале этого года. То, что делает сейчас Россия, это сознательная эскалация ситуации, это сознательное желание сделать Донбасс фактически российским протекторатом", - подчеркнул Климкин.

"И то, что сделано в контексте признания нелегальных документов, то, что сделано в контексте введения российской валюты, российского рубля, то, что сейчас на Донбассе происходит настоящее государственное рейдерство в отношении наших предприятий - это все этапы совершенно сознательной и сконцентрированной политики", - убежден глава МИД Украины.

"И обстрелы каждую ночь, и каждый день, - они направлены также и на гражданские объекты. При чем, они не случайны, они являются абсолютно сознательными, и направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию на украинском Донбассе. Этого не будет", - заверил Климкин.