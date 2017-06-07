Россия сознательно проводит государственное рейдерство предприятий на Донбассе - Климкин
Климкин и Курц обсудили, что еще ОБСЕ может сделать для достижения реального прекращения огня и безопасности на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия сознательно проводит государственное рейдерство украинских предприятий на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом в Киеве.
Читайте такжеРоссийские офицеры обучают террористов сбивать беспилотники ОБСЕ – разведкаПо словам Климкина, он обсудил с Курцом, что ОБСЕ может дополнительно сделать для достижения реального прекращения огня и безопасности на Донбассе, а также, как можно повлиять на освобождение заложников.
Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что обсудил с Курцом совместную работу над укреплением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"К большому сожалению, из-за сознательных действий России ситуация сейчас выглядит намного сложнее, чем в начале этого года. То, что делает сейчас Россия, это сознательная эскалация ситуации, это сознательное желание сделать Донбасс фактически российским протекторатом", - подчеркнул Климкин.
"И то, что сделано в контексте признания нелегальных документов, то, что сделано в контексте введения российской валюты, российского рубля, то, что сейчас на Донбассе происходит настоящее государственное рейдерство в отношении наших предприятий - это все этапы совершенно сознательной и сконцентрированной политики", - убежден глава МИД Украины.
"И обстрелы каждую ночь, и каждый день, - они направлены также и на гражданские объекты. При чем, они не случайны, они являются абсолютно сознательными, и направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию на украинском Донбассе. Этого не будет", - заверил Климкин.