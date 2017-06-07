Электроснабжение ДФС восстановлено, подачу воды начнут после обеда

Подача электричества на Донецкую фильтровальную станцию возобновлена, воду в сети водоснабжения пустят после обеда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на странице в Twitter.

"Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции возобновлено. Выполняются подготовительные работы для подачи воды, ориентировочно воду дадут в 14:00", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 3 июня российско-террористические войска в очередной раз обстреляли из минометов Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего она была обесточена.

Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.

Вчера ремонтники отремонтировали линию электропередач в районе станции.