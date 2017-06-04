На оккупированной территории во время попытки запуска Донецкой фильтровальной станции обнаружен прорыв ЛЭП

При попытке запуска остановленной в результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции был обнаружен прорыв линии электропередач на временно оккупированной территории.

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Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил в Twitter.

«Авдеевка. Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецкую фильтр. станцию обнаружен порыв линии электропередач на неподконтр. территории», - написал он.

При этом Зубко отметил, что водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из резерва. Запас воды в резервуаре составляет 3 тыс. м куб.

Сейчас осуществляется согласование сторон по проведению ремонтных работ, добавил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 июня российско-террористические войска в очередной раз обстреляли из минометов Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего она была обесточена.

Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работа останавливалась.