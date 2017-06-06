Российские офицеры обучают террористов сбивать беспилотники ОБСЕ – разведка

Офицеры вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обучают террористов сбивать беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"С военнослужащими зенитных подразделений 1 и 2 АК ВС РФ активно проводятся занятия по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание уделяется изучению беспилотных летательных аппаратов, которые используются СММ ОБСЕ. Офицеры ВС РФ, которые проводят занятия, инструктируют личный состав по открытию огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытной эвакуации", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Донбассе продолжает расти количество правонарушений, совершенных оккупантами. Так, по данным управления разведки, в Донецкой области террористы передовых подразделений в темное время суток грабят квартиры гражданских. Кроме материальных ценностей, они забирают продукты питания, что связано с отсутствием продовольственного обеспечения.