Специалисты начали ремонтировать поврежденную линию электропередач возле Авдеевки

Специалисты вышли на ремонтные работы поврежденной линии электропередач вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в Facebook.

«Ремонтная бригада в сопровождении минеров, представителей ОБСЕ и СЦКК вышла на ремонтные работы ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции возле Авдеевки. Специалисты обследуют линию и определят характер и объем восстановительных работ», - написал он.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, остаток воды в резервуаре в Авдеевке составляет около 1 тыс. м куб.

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Как сообщал УНИАН, работа Донецкой фильтровальной станции была приостановлена 1 июня. Причина - повреждение трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка недалеко от Донецка. Впоследствии ремонтная бригада провела сварочные работы, и трубопровод был запущен.

Однако 2 июня была повреждена линия электропередач, в результате чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения, но не могли провести ремонт из-за отсутствия гарантий безопасности.

Вечером 5 июня боевики предоставили гарантии безопасности для проведения работ по возобновлению водоснабжения Авдеевки.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты, всего более 600 тыс. человек.