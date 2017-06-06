В Донецкой области боевики обстреливали жилые кварталы, ранен один гражданский

В Донецкой области вчера террористы несколько раз обстреливали жилые кварталы, ранен один гражданский - штаб АТО

Киев. 6 июня. УНИАН. В Донецкой области вчера российско-террористические войска несколько раз обстреливали жилые кварталы, ранен один гражданский.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции за минувшие сутки по состоянию на 06.00 часов 6 июня, утром 5 июня две вражеские мины попали поблизости домов в Красногоровке.

Позже несколько артиллерийских снарядов противника разорвались в жилом секторе Павлополя.

Кроме того, около 21.00 захватчики из станкового противотанкового гранатомета попали по мирной улице Марьинки.

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Вследствие этих обстрелов никто из гражданских не пострадал.

Вместе с тем во время вражеского обстрела укреплений ВСУ неподалеку от Верхнеторецкого мина калибра 82 мм разорвалась неподалёку от жилого сектора, в результате чего ранение получил местный житель.

Как сообщал УНИАН 5 июня оккупанты 77 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо бойцов получили ранения.