Сутки в зоне АТО: враг 77 раз открывал огонь, четверо украинских бойцов ранены

За минувшие сутки оккупанты значительно увеличили количество обстрелов, в частности они 77 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четверо бойцов получили ранения.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции за минувшие сутки по состоянию на 06.00 часов 6 июня, обстановка в зоне проведения АТО снова осложнилась.

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На отдельных участках линии соприкосновения российско-террористические бандформирования ощутимо повысили интенсивность и плотность огня. Все чаще боевики во время обстрелов применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в частности, один раз и реактивные системы залпового огня.

На Приморском направлении вчера зафиксировано больше всего вражеских обстрелов - 39. Впервые за несколько последних дней боевики применили реактивные системы залпового огня. Произошло это в районе Богдановки. Там противник одновременно бил по украинским позициям и из 120-мм минометов. На том же направлении из минометов калибра 120 мм бандформирования вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону неподалёку от Чермалыка и Красногоровки. Кроме того, возле Чермалыка наемники использовали ствольную артиллерию калибра 122 мм. Неспокойно вчера было и неподалёку от Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки, где противник неоднократно обстреливал опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по украинским воинам. Наиболее горячая обстановка остается в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели по укреплениям сил АТО плотный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танковых орудий и менее мощного пехотного вооружения. Кроме того, из запрещенных минометов и вооружения танка оккупанты били по опорным пунктам ВСУ вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцево, Новгородского, Верхнеторецка, Опытного и Невельского.

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Также оккупанты активизировались на Луганском направлении. Вчера они из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по бойцам ВСУ, которые держат оборону в районе Крымского, Кряковки и Новотошковского. Также укрепления украинских бойцов возле Крымского попали под вражеский обстрел из 122-мм артиллерии. Кроме того, боевики время от времени применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалёку от Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки и Попасной. Неподалёку от Новоалександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНИАН, боевики снова обстреляли жилой сектор Красногоровки.