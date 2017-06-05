На Донбассе командование подменяет диагнозы раненным боевикам, чтобы не платить компенсации - разведка
В рядах боевиков продолжаются грубые нарушения дисциплины.
Российское командование подменяет диагнозы раненным боевикам на Донбассе, чтобы не выплачивать им денежные компенсации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.
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"Военнослужащие 1 и 2 АК из числа местного населения выражают недовольство действиями командиров (начальников), которые являются кадровыми офицерами ВС РФ, а именно сокрытием ими случаев получения ранений и гибели личного состава. В частности, во избежание выплат денежных компенсаций за ранения осуществляется подмена диагноза", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ остается низким, что приводит к случаям грубого нарушения воинской дисциплины.