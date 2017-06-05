На Донбассе командование подменяет диагнозы раненным боевикам, чтобы не платить компенсации - разведка

Российское командование подменяет диагнозы раненным боевикам на Донбассе, чтобы не выплачивать им денежные компенсации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"Военнослужащие 1 и 2 АК из числа местного населения выражают недовольство действиями командиров (начальников), которые являются кадровыми офицерами ВС РФ, а именно сокрытием ими случаев получения ранений и гибели личного состава. В частности, во избежание выплат денежных компенсаций за ранения осуществляется подмена диагноза", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ остается низким, что приводит к случаям грубого нарушения воинской дисциплины.