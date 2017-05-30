В штабе АТО сообщили о потерях украинской армии на Донбассе: за день двое бойцов ранены, один - погиб

По состоянию на шесть вечера вторника обстановка в зоне АТО остается напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными силами Украины. С начала суток пророссийские бандформирования 16 раз открывали огонь по украинским воинам. В частности, четыре раза боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями артиллерийское вооружение. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеУтром боевики обстреляли предприятие в Новолуганском из запрещенного оружия – СЦКК"С начала суток в результате боевых действий подразделения сил АТО понесли потери. К сожалению, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - сообщили в штабе.

Больше всего нарушений режима тишины зафиксировано на Приморском направлении. "Начались сутки вражеским обстрелом опорных пунктов сил АТО в районе н.п. Новотроицкое, во время которого бандформирования применили ствольную артиллерию калибра 122 мм, 120-мм минометы и вооружение БМП. Позже боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов по нашим укреплениях неподалеку Березового и Чермалика", - говорится в сообщении.

Под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов сегодня также попали позиции вблизи Красногоровки, Марьинки и Богдановки.

На Донецком направлении наиболее вопиющим фактом нарушения условий неприменения оружия со стороны боевиков сегодня стал обстрел позиций сил АТО, расположенных возле поселка Новолуганское на Светлодарской дуге. Там оккупанты выпустили по одному из наших опорных пунктов более двух десятков 120-мм мин. От этого обстрела пострадала и инфраструктура местного сельхозпредприятия. В штабе рассказали, что в частности, были повреждены две свинофермы, на одной из них возник пожар. К счастью, никто из работников хозяйства не пострадал.

Кроме того, на протяжении сегодняшнего дня боевики не прекратили совершать вооруженные провокации в южном и восточном пригородах Авдеевки. Били там из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды вели огонь по украинским воинам, которые держат оборону в районе поселка Зайцево, из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов.

В штабе отмечают, что на Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Боевики совершили лишь одну вооруженную провокацию. Произошло это вблизи Крымского. Обстрел бандиты вели из минометов калибра 82 мм.