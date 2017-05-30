Сутки в АТО: боевики повысили огневую активность на Луганском направлении

На протяжении минувших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего, в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, которое запрещено Минскими соглашениями.

На Приморском направлении пророссийские вооруженные бандформирования 18 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем в прошлую ночь наши позиции у Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки - из вооружения БМП.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования осуществили 15 обстрелов. Зачастую они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

На Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, после с 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону неподалеку Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

В результате боевых действий за прошедшие сутки 3 украинских защитников получили ранения.