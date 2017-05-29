В Днепровском госпитале спасают троих военных из зоны АТО

В больницу имени Мечникова в Днепре за выходные привезли троих раненых бойцов из зоны АТО. У всех минно-взрывные ранения, которые они получили в Новозвановке, Красногоровке и Зайцевом. Об этом сообщает местный "34 канал".

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Третий раненый - 20-летний Роман из Львовской области - в тяжелом состоянии. В больницу его привезли с серьезным ранением головы, груди и живота. Боец находится на аппарате искусственного дыхания. Врачи провели сложные операции по извлечению осколков из его головы. Но один застрял глубоко в мозге, и бойца ждет еще одна операция. Врачи надеются спасти ему жизнь.