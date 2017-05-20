Поставки воды в оккупированную часть Луганщины на данном этапе невозможны - МинАТО

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с участием представителей международных гуманитарных организаций состоялось обсуждение проблем работы КП «Попаснянский районный водоканал».

Об этом сообщается на сайте министерства.

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«Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей населения, промышленных и прочих групп потребителей в услугах по централизованному водоснабжению и водоотводу. Это около 50 тыс. человек на подконтрольной украинской власти территории и около 400 тыс. человек на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей ОРЛО, не получая какой-либо компенсации.

«За это время у предприятия накопилась задолженность за потребленные ресурсы, в том числе за электроэнергию. По данным руководства КП, сумма долга за электроэнергию составляет 145 млн грн, поэтому поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны», - говорится в сообщении.