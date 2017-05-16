Террористы готовят прорыв под Павлополем – Минобороны

19:15, 16 мая 2017
Война
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Боевики ежедневно обстреливают позиции сил АТО возле Павлополя.

REUTERS

Террористы готовят прорыв под селом Павлополь Донецкой области.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, украинские военные перехватили разговоры террористов в радиоэфире, по их словам, они готовятся к прорыву под Павлополем.

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"Для этого противник стягивает живую силу и технику на этом направлении", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска ежедневно обстреливают позиции сил АТО возле Павлополя.

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Теги: #боевики обстреливают ВСУ#Обстрел боевиками Павлополя