Террористы готовят прорыв под Павлополем – Минобороны

Террористы готовят прорыв под селом Павлополь Донецкой области.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, украинские военные перехватили разговоры террористов в радиоэфире, по их словам, они готовятся к прорыву под Павлополем.

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"Для этого противник стягивает живую силу и технику на этом направлении", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, российско-оккупационные войска ежедневно обстреливают позиции сил АТО возле Павлополя.