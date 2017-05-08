Военные РФ тайно пересекают границу Украины, чтобы заливать землю кровью – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российские военные тайно пересекают границу Украины, чтобы выжигать землю и заливать ее кровью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на открытии фотовыставки «Четвертое поколение» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне сегодня в Киеве.

«Сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами на танках и бронетранспортерах российские военные тайно пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать землю и заливать ее кровью», - заявил он.

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«Сейчас быть российским военным – значит, выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов. Государства, которое без всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат», - добавил президент.

Ранее Порошенко отметил, что РФ не заинтересована в мире на Донбассе.