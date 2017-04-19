Порошенко о переговорах "нормандской четверки": РФ не заинтересована в мире на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что недавний телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» показал отсутствие желания России идти на какие-либо компромиссы для достижения мира на Донбассе.

Об этом Порошенко сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений «Четем Хауз» в Лондоне на тему «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

«В понедельник, когда мы с канцлером Меркель и президентом Олландом имели телефонный разговор с президентом России, я это почувствовал (отсутствие заинтересованности России в достижении мира – УНИАН). Это было еще одно подтверждение того, что россияне обещают, но ничего не делают, и мы увидели отношение (РФ – УНИАН): если вы хотите мира, вы можете его получить, но только на наших условиях. Никаких компромиссов, только верховенство силы», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля ночью президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как отметил Порошенко, все собеседники подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня, о котором договорились накануне Пасхи, а также призвали активизировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех».