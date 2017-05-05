ДФС до сих пор обесточена: вода жителям Авдеевки подается по графику из городского резервуара

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции по состоянию на сегодняшнее утро отсутствует, водоснабжение Авдеевки осуществляется согласно графику из запасов воды в городском резервуаре.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов утра 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется согласно графику из запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. 4 мая сотрудниками ДТЭК осуществлялось обследование линий электропередач в пгт Авдеевка - повреждений не обнаружено», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести 5 мая с условиями гарантии безопасности работников.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку.