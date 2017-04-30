С начала суток боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО

Российско-террористические войска не прекращают огневых провокаций против сил АТО: с начала суток враг 28 раз обстрелял опорные пункты Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 30 апреля.

На Приморском направлении из минометов калибра 120 миллиметра и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям неподалёку от Водяного. 82-мм минометы и гранатометы враг применял по опорным пунктам рядом с Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям украинских войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов враг стрелял по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Гнутово, Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов крупных калибров – под Новогригоровкой. Из стрелкового оружия противник обстрелял морских пехотинцев под Лебединским. Рядом с Марьинкой, Богдановкой и Водяным действовали вражеские снайперы.

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На Донецком направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Верхнеторецкого, а из противотанковых гранатометов вел огонь по защитникам Зайцево. Из крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам неподалёку от Авдеевки. Гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров противник применил по позициям рядом с Троицким, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – вблизи Каменки.

На Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов противник стрелял по опорным пунктам рядом с Катериновкой. Из гранатометов различных систем подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Крымского, Попасной и Троицкого. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачево.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня.

Как сообщал УНИАН, сегодня один украинский военный погиб и двое получили ранения в результате обстрела под Катериновкой.