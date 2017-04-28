В ОБСЕ говорят об увеличении обстрелов на Донбассе: у боевиков в наличии танки и "Грады"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине констатирует увеличение обстрелов и наличие танков и "Градов" на оккупированной территории Донбасса.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 26 апреля.

В миссии заявили об увеличении количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, в Донецкой области наблюдатели СММ зафиксировали увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в частности, примерно 240 взрывов, если сравнивать с предыдущим (предыдущий отчет был по состоянию на 25 апреля - УНИАН) отчетным периодом (110 взрывов).

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В Луганской области миссия констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня (зафиксировав, в том числе, 125 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (1 выстрел).

В отчете отмечается, что СММ продолжила проводить мониторинг отвода вооружения. «В неподконтрольных правительству районах команда миссии в очередной раз видела один танк (Т-64) с установленным спереди минным тралом вблизи подконтрольного «ДНР» с. Никишино и, как и ранее, зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксированных гаубиц (пять Д-30 «Жаба», 122 мм и пять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 7 танков (Т-72) на территории аэродрома, расположенного на юго-восточной окраине Луганска», - сообщили в СММ.

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Также наблюдатели зафиксировали боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. СММ зафиксировала один бронетранспортер (БТР-80), который двигался на северо-восток по трассе Т1309 недалеко от подконтрольного правительству Счастья (20 км на север от Луганска).

В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ-23-2), установленную на гусеничную машину неустановленного типа, которая стояла перед домом на северо-восточной окраине подконтрольного «ДНР» с. Пикузы (бывш. Коминтерново, 23 км на северо-восток от Мариуполя), и БТР 80 (на котором находились по меньшей мере 10 вооруженных членов «ДНР») в 1,7 км на восток от Пикуз, который двигался в юго-западном направлении.

Наблюдатели зафиксировали, что на территории Луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров (пять МТ-ЛБ и семь БТР-80), 7 БМП-2, 15 грузовиков и 5 машин для буксировки гаубиц. Также там находилось более 500 вооруженных мужчин в форме военного типа.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки подразделения противника 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.