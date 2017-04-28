Ситуация в зоне АТО: 52 вражеских обстрела, ранены трое военных

За минувшие сутки подразделения противника 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам вблизи Марьинки.

"Из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Защитников Широкино обстреливал из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки Второй – из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы", - сказано в сообщении.

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На донецком направлении, по позициям вблизи Авдеевки враг стрелял из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого – вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов.

"На луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям рядом с Крымским. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского – из стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.

За минувшие сутки трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщал УНИАН, накануне один военный погиб, еще шестеро были ранены.