Боевики "ЛНР" из зенитной установки обстреляли российский беспилотник – разведка

На временно оккупированной территории Луганской области боевики обстреляли беспилотный летательный аппарат российского производства.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, противник продолжает терять вооружение и военную технику в связи с низкой организацией взаимодействия и несогласованностью действий подразделений.

Читайте такжеВ зоне АТО обнаружили беспилотник с маркировкой ФСБ России (видео)

"26 апреля т.г. расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) был обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2 АК ВС РФ", - отмечается в сообщении.

Также в управлении разведки проинформировали, что российское оккупационное командование в рамках мобилизационных мероприятий проводит занятия по боевой подготовке с военнообязанными, прежде всего, из бюджетных организаций, расположенных на оккупированных территориях.