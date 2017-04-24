Состояние раненых в результате подрыва авто ОБСЕ на Донбассе стабильное, их выписали из больницы – Хуг

Состояние двух раненных вчера в результате подрыва патруля миссии ОБСЕ на Донбассе наблюдателей стабильное, они уже выписаны из больницы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Что касается двух других членов патруля, которые вчера были доставлены в больницу для дальнейшего медицинского осмотра, то могу подтвердить, что их состояние стабильное, и их уже выписали из больницы», - заявил он.

«Одна из наблюдателей, гражданка Германии, работает в миссии с марта 2015 года, а другой наблюдатель, гражданин Чешской Республики, присоединился к миссии в январе этого года», - добавил Хуг.

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«Их обоих доставили в Краматорск, и впоследствии они прибудут в Киев для получения надлежащей дальнейшей медицинской помощи», - отметил представитель СММ.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.