Обстрел частного сектора Авдеевки боевиками: появились фото и видео последствий

В Авдеевке в результате обстрелов повреждены два дома. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

«Город Авдеевка снова обстреливается российско-террористическими группировками. По состоянию на вечер 20 апреля 2017 года старая часть этого населенного пункта вновь находилась под вражеским огнем. В результате многочисленных обстрелов из минометов различного калибра два жилых дома были повреждены», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОбострение в зоне АТО: 2 военных погибли, еще 8 ранены

В пресс-центре сообщили, что никто из мирных жителей не пострадал.

«Утром на месте происшествия работали офицеры украинской стороны СЦКК и представители Национальной полиции г. Авдеевка.Ремонтные бригады, энергетики, представители ГСЧС проводят ремонтные работы для восстановления электроснабжения по указанной улице», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков обесточена часть Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Оккупанты всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности. Есть разрушения жилых домов. Часть города обесточена. Во дворе одного из домов обнаружен 120-мм не разорванный снаряд. Сейчас городские службы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества работают над восстановлением электроснабжения и полагодженням домов", - написал Жебривский.