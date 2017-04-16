Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент - ОБСЕ

Ситуация на Донбассе нестабильна и может обостриться в любой момент. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", - отметил он.

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По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть. "Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности", - подытожил первый замглавы миссии ОБСЕ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за прошлый год силы АТО не сдали ни одного метра земли. "Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу", - заявил, улыбаясь, секретарь СНБО Украины.