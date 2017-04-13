Под Авдеевкой вчера в результате вражеских обстрелов погиб военный, еще двое ранены

Под Авдеевкой вчера в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Все эти потери украинские подразделения понесли в результате вражеских обстрелов в районе Авдеевки", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.