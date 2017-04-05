В Донецкой области сегодня начнут работы по запуску фильтровальной станции

Работы по запуску Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду в Авдеевку, начнутся сегодня. Об этом сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает «112 Украина».

"Пока вода с Донецкой фильтровальной станции нам не поступает. Мы вчера раскачивали свою воду, которая была в резервуаре. Насколько мне известно, сегодня должны начаться работы по возобновлению работы ДФС. Мы все надеемся, что они пройдут в нормальном режиме, и нам в город подадут воду», - сказал он.

Читайте такжеЖебривский просит 3 миллиарда на ремонт домов, образовательных и медицинских заведений Донетчины

Малыхин также сообщил, что сейчас в городе спокойно, но ночью вокруг города были слышны взрывы.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате обстрелов со стороны боевиков была повреждена высоковольтная линия электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплом.

Электроснабжение Авдеевки из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков удалось восстановили только 4 апреля.