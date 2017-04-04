Электроснабжение Авдеевки восстановлено
Донецкая фильтровальная станция пока к энергопитанию не подключена.
Электроснабжение Авдеевки, обесточенной с 29 марта из-за обстрелов боевиков, восстановлено.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«Авдеевка с электроснабжением. Утром ремонтная бригада восстановила поврежденную опору на временно оккупированной территории между Авдеевкой и Ясиноватой. Донецкая фильтровальная станция сейчас к энергопитанию не подключена. В городских резервуарах запас воды еще есть. Вода в дома подается по графику», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
Специалисты не могли отремонтировать ЛЭП из-за нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня.