Сутки в АТО: эпицентром использования тяжелого оружия стало Мариупольское направление

Ситуация в районе проведения АТО усложнилась. За минувшие сутки российско-террористические войска 94 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, используя преимущественно тяжелое вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, наибольшее количество обстрелов зафиксировано вчера было на Донецком направлении. Из артсистем калибра 122мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов враг стрелял по защитникам Троицкого. Минометами калибра 120мм и 82мм накрывал позиции вблизи Верхньоторецкого, Луганского и Опытного. Из 120мм минометов и вооружения БМП враг бил по опорным пунктам шахты Бутовка. Танки, минометы калибра 82мм и гранатометы различных систем применял против защитников Авдеевки и Опытного. 82мм минометами и гранатометами обстреливал позиции под Зайцевым. Из 120мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам рядом с Невельским.

Вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы.

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«Эпицентром использования тяжелого вооружения стало вчера Мариупольское направление. Из РСЗО «Град-П», артиллерийских систем калибра 122мм, минометов калибра 120мм и 82мм российско-террористические подразделения накрывали позиции вблизи Водяного и Гнутового. Из 122мм артсистем, минометов калибра 120 мм враг открывал огонь по защитникам Широкино, Павлополя и Красногоровки. Против морпехов в Широкино противник применил ЗУ-23-2 и вооружения БМП, а защитников Березового обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Талаковки враг бил из миномета калибра 120 мм», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении горячее всего вчера было под Крымским, опорные пункты вблизи которого российские наемники накрывали из тяжелых 152мм артсистем, танка, минометов калибра 120мм и 82мм. Из 120мм минометов враг бил по позициям под Попасной и Новоалександровкой, а из гранатометов - по опорным пунктам рядом с Катериновкой.

Из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт «Марьинка».

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие неоднократно открывали огонь в ответ.

За минувшие сутки ранены десять воинов Сил АТО.