Авдеевка в очередной раз осталась без света из-за повреждения ЛЭП

Авдеевка в очередной раз из-за повреждения линии электропередач осталась без света, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Сегодня, 29 марта, около 19 часов прифронтовой город остался без света. По предварительным данным, произошло повреждение линии электропередач «Макеевка 2». Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок», - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 марта боевики обстреляли из «Градов» город Авдеевка Донецкой области. Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из «Градов», накрыли огнем старую часть прифронтового города.