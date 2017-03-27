На Донетчине погибли двое военных, подорвавшись на взрывном устройстве - штаб

16:26, 27 марта 2017
Война
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Бойцы погибли во время выполнения задач.

Боевики на фронте палят из артиллерии и танков /

В зоне АТО в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое украинских бойцов.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, во время выполнения задач, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, погибли двое военнослужащих одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. 

Напомним, за сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов, еще 8 получили ранения.

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Теги: #АТО#погибшие#ВСУ