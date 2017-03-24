СЦКК: боевики активно используют запрещенные минометы и "Грады", огнем из "Партизан" накрыли Широкино

02:49, 24 марта 2017
Война
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В СЦКК сообщили об активных обстрелах сил АТО вечером с применением минометов различных калибров.

36on.ru

Боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих, используя снаряды калибром 120 мм, 125 мм, а по Широкино били из 122-мм переносного реактивного комплекса "Град-П" ("Партизан"). 

Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, 23 марта, начиная с 16.20 незаконные вооруженные формирования ОРДО применили 12 танковых снарядов калибра 125 мм, около 50 мин калибра 120 мм, более 80 мины калибра 82 мм, АГС - 203 выстрелы и все типы стрелкового вооружения. Все обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины и по участкам местности вблизи населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Новгородское, Марьинка, Зайцево и Зенит.

И дальше продолжается применение 122-мм переносного реактивного комплекса "Град-П" ( "Партизан") - 2 выстрела в направлении населенного пункта Широкино. Также несколько раз работал снайпер.

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По предварительным данным жертв среди мирного населения нет.

Напомним, 23 марта боевики 43 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получили трое украинских военнослужащих.

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Теги: #АТО#боевик#штаб