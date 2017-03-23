Правоохранители взяли под контроль все дороги в Донецкой и Луганской областях - МВД

Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областей. Об этом во время рабочей встречи на Донетчине руководители ведомств МВД доложили заместителю министра внутренних дел Украины Вадиму Трояну, который прибыл в зону АТО для контроля за выполнением решения СНБО Украины о прекращении перемещение грузов на оккупированную территорию, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что представители штаба АТО сообщили, что сейчас перекрыты все пути по всей линии разграничения от Станицы Луганской до Мариуполя. Дополнительно взяты под контроль дороги вне основных транспортных коридоров, которые ведут к контрольно-пропускным пунктам въезда-выезда.

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«Для обеспечения контроля относительно законности перевозки грузов на оккупированную территорию созданы шесть межведомственных мобильных групп, в состав которых входят работники Нацполици, Нацгвардии и Государственной фискальной службы, а также 10 дополнительных совместных блокпостов. Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня на Донетчине из-за обострения в зоне АТО ограничивается движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы.

Также запрещено перемещать зарегистрированное оружие, пользоваться рациями в авто кроме спецтранспорта, перемещаться без документов ночью, фотографировать военных, проводить время на природе вне установленных для этого мест и др.