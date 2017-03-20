В СБУ объяснили, как Россия использует признание "паспортов" "ДНР" и "ЛНР"

В Службе безопасности Украины заявляют, что Россия использует тему признания "документов" "ДНР" и "ЛНР" в собственных информационных операциях. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

"Никакой силы и никакого значения не имеют фейковые "документы", которые незаконно передаются жителям Украины, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей. Какие-то заявления российских властей по поводу этих документов не могут иметь какой-либо силы, кроме того, что их используют в информационных операциях", - отметил он.

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Тандит также пообещал реакцию на такие действия РФ со стороны ведомства, а также МИД Украины.

"Однозначно, мы снова будем реагировать. В этом случае это один из фактов того, чтобы выйти из-под минских переговоров, чтобы отказаться от определенного давления, которое оказывается со стороны международных организаций... Мы каждый раз в таких ситуациях реагируем и будем действовать в рамках закона. Будет реакция и от МИД, и соответствующих органов, в том числе и СБУ, которая даст оценку таким действиям", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что люди с паспортами "ДНР" и "ЛНР" в России приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать РФ. Но российская власть не стала предоставлять жителям так называемых республик упрощенный порядок пребывания на территории страны.